Approvata dal Consiglio Comunale di Piazza Armerina una proposta per ridurre la tariffa dell’acqua.

Ieri sera il Consiglio Comunale di Piazza Armerina ha approvato una proposta che riguarda la riduzione della tariffa dell’acqua, destinata agli interventi sulle infrastrutture idriche. L’iniziativa, firmata dai consiglieri Azzolina e Arena del Partito Democratico, ha ottenuto anche il sostegno di Forza Italia, Sud Chiama Nord e i consiglieri Filetti e Cursale.

La proposta

La proposta riguarda la riduzione della quota della tariffa dell’acqua destinata agli interventi sulle infrastrutture idriche della provincia di Enna. Attualmente, una parte della tariffa pagata dai cittadini (pari al 31%) è utilizzata per finanziare tali opere. Con la proposta approvata, questa percentuale sarebbe ridotta all’1,82%, sollevando così i cittadini da questo costo.

Gli interventi previsti

La quota ridotta non significherà meno investimenti nelle infrastrutture. Infatti, l’obiettivo della proposta è di garantire che gli interventi, come quelli per la riduzione delle perdite d’acqua, vengano comunque finanziati, ma senza gravare sulla bolletta dei cittadini. Tra i comuni che hanno votato la stessa misura ci sono anche Nicosia, Troina, Leonforte e Barrafranca.

Prossimi passi

Ora, il Consiglio Comunale attende una risposta dalle autorità regionali, a cui la proposta è stata indirizzata, affinché si possa concretizzare questa riduzione. La regione, sollecitata anche in passato dall’ATI, dovrà intervenire per permettere una revisione della tariffa e offrire così un beneficio economico ai cittadini di Piazza Armerina e della provincia di Enna.