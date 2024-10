Confartigianato – Mercoledì, 09 Ottobre, a Piazza Armerina- Incontro informativo sulla Patente a crediti per le aziende

Confartigianato Imprese Enna comunica che dal primo ottobre è stata resa operativa la Patente a Crediti, uno strumento che tutte le imprese ed i lavoratori autonomi che entrano in cantiere per lo svolgimento di lavori dovranno avere. Riconoscendo l’importanza e l’urgenza di un tema così delicato quale la sicurezza nei cantieri, Confartigianato Imprese Enna di concerto con Anaepa Sicilia, ha organizzato nel pomeriggio del 9 Ottobre, dalle ore 17:00, presso i locali della Biblioteca Comunale a Piazza Armerina, un incontro informativo per dare chiarezza e illustrare gli adempimenti necessari, per consentire alle imprese di operare correttamente. Interverranno all’incontro: il Segretario ANAEPA SICILIA Vittorio Schinina’ e il Presidente Provinciale ANAEPA Costruzioni Enna – Vincenzo Pafumi Lauretta.

VENTI DOMANDE SULLA PATENTE

Cos’è la patente a crediti?

La patente a crediti è un sistema di qualificazione obbligatorio per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotto dal decreto-legge Pnrr e obbligatoria dal 1° ottobre 2024.

Chi deve richiedere la patente a crediti?

La patente a crediti è obbligatoria per tutte le imprese edili registrate alla Camera di Commercio e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.

Ci sono esclusioni dall’obbligo della patente a crediti?

Sì, le imprese che si occupano solo di forniture o prestazioni intellettuali e quelle in possesso dell’attestazione Soa di classe III o superiore sono escluse dall’obbligo.

Qual è il punteggio iniziale della patente a crediti?

Al rilascio, la patente a crediti ha un punteggio iniziale di 30 crediti.

Qual è la soglia minima di crediti per operare?

La soglia minima per operare nei cantieri è di 15 crediti.

Come si richiede la patente a crediti?

La richiesta deve essere presentata tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compilando un modulo online e allegando i documenti necessari.

Quali documenti sono necessari per ottenere la patente a crediti?

Sono richiesti l’iscrizione alla Camera di Commercio, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità fiscale, tra gli altri.

Come si autocertificano i requisiti per la patente?

Alcuni requisiti come l’iscrizione alla Camera di Commercio e il DURC possono essere autocertificati, mentre altri, come il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), richiedono dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Come si incrementa il punteggio della patente?

È possibile incrementare i crediti con la storicità dell’azienda, investimenti in formazione e sicurezza, e buone pratiche di sicurezza sul lavoro.

Quali sono i casi in cui la patente a crediti può essere sospesa?

La patente può essere sospesa in caso di infortuni gravi o violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro.

Quanto può durare la sospensione della patente?

La sospensione può durare fino a 12 mesi, a seconda della gravità dell’infrazione o dell’infortunio.

Cosa succede se una patente viene revocata?

In caso di revoca per dichiarazioni non veritiere, è possibile richiedere una nuova patente dopo 12 mesi.

Cosa include la patente a crediti?

La patente contiene dati identificativi, punteggio iniziale e attuale, e eventuali sospensioni o decurtazioni dei crediti.

Come si recuperano i crediti decurtati?

I crediti possono essere recuperati con investimenti in sicurezza e formazione, o attraverso una valutazione da parte di una Commissione Territoriale.

È possibile trasferire i crediti della patente in caso di fusione societaria?

Sì, nel caso di fusione societaria, l’impresa risultante mantiene il punteggio dell’azienda con il maggior numero di crediti.

Come vengono assegnati i crediti aggiuntivi?

I crediti aggiuntivi possono essere attribuiti in base alla storicità dell’azienda, investimenti in sicurezza e possesso di certificazioni come la SGSL.

Cosa succede se il punteggio della patente scende sotto i 15 crediti?

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l’impresa può completare i lavori già iniziati, ma non può iniziarne di nuovi finché i crediti non vengono recuperati.

Quali sono i requisiti formativi per ottenere la patente?

È necessario adempiere agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi.

Le imprese straniere possono ottenere la patente a crediti?

Sì, le imprese straniere devono autocertificare il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese di origine.

Quando entrerà in vigore l’obbligo della patente a crediti?

L’obbligo della patente a crediti entrerà in vigore il 1° ottobre 2024.