Il sig. R.S.C. ha rivolto una lettera di ringraziamento alla Direzione dell’ASP per l’assistenza ricevuta presso il reparto di Nefrologia del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna

“Sono stato ricoverato presso il reparto di Nefrologia dal 13 al 19 settembre di questo anno e intendo esprimere un grande apprezzamento per tutta la struttura poiché mi sono ritrovato in un ambiente dove una equipe, composta da medici, infermieri e OSS, oltre ad avere grande professionalità, con pazienza e gentilezza apre un rapporto di empatia con tutti, dimostrando grande attenzione nella cura per tutte le 24 ore e per tutti i pazienti. Ringrazio quindi OSS, infermieri e medici e, in particolare, la dottoressa Gabriella Ferrara e il primario dott. Giuseppe Restivo, per la generosità e abnegazione dedicata. Grazie!”