Dalla Kore ai campi di gara: l’estate di successi di Arianna Sacco

Arianna Sacco, giovane Chinesiologa, ha dimostrato una straordinaria capacità di coniugare gli studi universitari con una carriera sportiva di alto livello. Sin da piccola, Arianna ha mostrato una passione per lo sci d’acqua, iniziando a praticarlo all’età di soli tre anni. Cresciuta al Circolo Nautico Tre Laghi, situato presso il lago Nicoletti di Enna, ha avuto come allenatore l’istruttore russo Anatoli Menshikov, che ha contribuito significativamente alla sua formazione sportiva.

Un percorso accademico e sportivo esemplare

Dal 2015, Arianna è parte della nazionale FISW (Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard) e si allena presso il Centro Federale di Recetto, in provincia di Novara. Nel 2021, ha intrapreso un percorso accademico iscrivendosi al corso di laurea triennale in “Scienze delle Attività Motorie e Sportive” all’Università di Enna “Kore”. Durante il suo triennio, Arianna ha saputo gestire con successo le sue attività formative e gli allenamenti, incarnando perfettamente il modello di dual-career riservato agli studenti-atleti.

Un anno cruciale: successi e laurea

Il 2024 si è rivelato un anno decisivo per Arianna. A luglio, è stata convocata dalla nazionale Open per partecipare agli Europei a Bordeaux, un’importante opportunità che ha segnato un momento significativo nella sua carriera. Pochi giorni dopo la convocazione, Arianna ha conseguito la laurea con il massimo dei voti, discutendo una tesi sull’identificazione del talento nei giovani sportivi. Questo tema è particolarmente caro ai docenti e ai ricercatori della Kore che hanno accompagnato Arianna nel suo percorso accademico.

Medaglia d’oro a Lacanau

A settembre, Arianna ha partecipato ai campionati europei “Europe & Africa Under 21 Championship” a Lacanau, in Francia. Qui ha affrontato una competizione agguerrita, confrontandosi con 94 atleti provenienti da 21 nazioni. La sua determinazione e preparazione l’hanno premiata con una medaglia d’oro nella specialità dello slalom, un traguardo che rappresenta il culmine di un’estate ricca di successi.

Il futuro tra studio e sport

Guardando al futuro, Arianna Sacco intende proseguire i suoi studi all’Università Kore, iscrivendosi al corso di laurea magistrale in “Scienze delle Attività Motorie Preventive e Adattate”. Questo percorso le permetterà di completare la sua formazione professionale per diventare Chinesiologo specializzato nelle attività motorie preventive e adattate. Parallelamente ai suoi studi, Arianna si prepara per i prossimi eventi sportivi, tra cui i Giochi Mondiali Universitari, con grandi aspettative e ambizioni.

Arianna Sacco rappresenta un esempio luminoso di come sia possibile eccellere sia nel mondo accademico che in quello sportivo. La sua storia è una testimonianza del potere della dedizione e della passione, elementi fondamentali per raggiungere risultati straordinari sia dentro che fuori dalle aule universitarie.