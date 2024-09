Al cine-teatro Garibaldi il film Joker: Folie à Deux

Cine Teatro Garibaldi > Dal 2 ottobre

JOKER: Folie à Deux

Spettacoli: Ore 18:30 – 21:30

Joker: Folie à Deux, il sequel del celebre Joker del 2019, diretto nuovamente da Todd Phillips, ha fatto il suo debutto alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Con Joaquin Phoenix nel ruolo di Arthur Fleck e Lady Gaga come Harley Quinn, il film ha suscitato reazioni contrastanti dalla critica.

Trama e Tematiche

Il film esplora temi complessi come la cura, la guarigione e la repressione di una mente dissociata. È descritto come un “anti-cinecomic” e un “anti-musical”, affrontando il conflitto tra realtà e immaginazione attraverso un racconto che si muove tra il claustrofobico ambiente carcerario di Arkham e momenti musicali intensi. La narrazione è caratterizzata da un mix di generi, dove il musical diventa un modo per esprimere le emozioni più profonde dei protagonisti, ma con una visione distorta della felicità.

Accoglienza della Critica

Le recensioni sono state miste, con un metascore di 54 su 100 su Metacritic, indicando una ricezione nella media. Alcuni critici, come quelli di Time Out, hanno elogiato il film definendolo “audace e spesso brillante”, mentre altri, come The Guardian, lo hanno trovato “stridente” e “noioso”. La critica ha sottolineato che, sebbene il film tenti di esplorare nuovi territori narrativi, non riesce sempre a mantenere l’intensità emotiva del suo predecessore.

Performance degli Attori

Joaquin Phoenix offre una performance intensa, caricando sulle sue spalle l’intero racconto. Lady Gaga, pur essendo efficace nel suo ruolo, non riesce a eguagliare la poliedricità del suo co-protagonista. La chimica tra i due personaggi è centrale nella trama, ma la loro relazione è rappresentata in modo complesso e talvolta inquietante.

Conclusione

Joker: Folie à Deux è un film che sfida le convenzioni del genere cinecomic, proponendo un’esperienza visiva e narrativa unica. Tuttavia, la sua ambizione potrebbe risultare eccessiva per alcuni spettatori. Nonostante le critiche miste, rimane un’opera da vedere per chi è interessato a una reinterpretazione audace del personaggio di Joker.

Lucia Sansone per StartNews