Gioventù Nazionale: di risunisce il primo direttivo provinciale.

Riceviamo dal Movimenti Giovanile di FDI GIOVENTU’ NAZIONALE il seguente comunicato stampa

Primo direttivo provincialei

Sabato 28, alla presenza del neo presidente provinciale del movimento giovanile di FDI, Jacopo Mario Gessaro, si è svolta la prima riunione ufficiale del direttivo provinciale di Gioventù Nazionale. Occasione fondamentale per analizzare il suo radicamento nel territorio e per programmare le iniziative dei prossimi mesi.

L’assemblea ha rettificato le seguenti nomine per implementare ulteriormente l’efficacia delle sue azioni:

Giovanni Latona, vice-presidente provinciale (Nicosia)

Concetta Cammarata, segretario (Leonforte)

Christian Nigrelli, responsabile comunicazione (Enna)

Anna Troina, responsabile dipartimento università (Agira)

Federico Sarra Fiore, responsabile dipartimento scuole (Enna)

Faranno oltretutto parte del suddetto organo anche i seguenti rappresentanti dei comuni: Giuseppe Livirizzi (Assoro), Federico Millunzi (Calascibetta), Francesco Cocuzza (Gagliano Castelferrato), Emanuele Alberti (Piazza Armerina) e Alberto Innuso (Villarosa).

«Nelle prossime settimane anche noi daremo il via alla nostra campagna tesseramenti in giro per la provincia, raccogliendo i disagi, le perplessità e le esigenze dei nostri coetanei. Dobbiamo necessariamente riportare la politica a servizio dei più giovani, spesso privi di speranze per il futuro nel loro territorio» afferma Gessaro.