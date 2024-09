Il comitato Senz’Acqua di Enna si rafforza nella lotta all’emergenza idrica: un nuovo membro nel team legale

Il Comitato Senz’Acqua di Enna intensifica la sua attività per affrontare la grave crisi idrica che interessa il territorio. Recentemente, il team legale del Comitato, già costituito dagli avvocati Gianpiero Cortese e Gianpiero Alfarini, ha accolto un nuovo membro, l’avvocato Eleanna Parasiliti Molica. La sua aggiunta rappresenta un passo strategico, poiché le sfide che il Comitato si trova ad affrontare sono complesse e richiedono un impegno continuo e qualificato.

Indagini in corso e acquisizione di documenti

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Enna hanno acquisito documenti e atti dalla società AcquaEnna, responsabile della gestione del servizio idrico. L’operazione, parte di un’inchiesta della Procura di Enna, mira a far luce sulle responsabilità legali e le possibili negligenze legate alla gestione della crisi idrica. Il Comitato, che ha già presentato un esposto alle autorità ipotizzando un’interruzione di pubblico servizio, continua a monitorare la situazione, determinato a far emergere eventuali responsabilità e a difendere i diritti della comunità.

Il ruolo crescente del comitato nella difesa dei cittadini

«L’entrata dell’avvocato Parasiliti Molica nel team legale – viene affermato in un comunicato stampa – conferma la serietà e la volontà del Comitato di agire in maniera incisiva, non solo per ottenere giustizia, ma anche per assicurare che i diritti dei cittadini siano tutelati. La crisi idrica, ormai insostenibile, ha portato il Comitato a un impegno sempre più attivo, con l’obiettivo di portare la questione all’attenzione delle istituzioni competenti e ottenere soluzioni concrete»