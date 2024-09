Giornata mondiale del turismo: Il ruolo cruciale dell’agricoltura in Sicilia

Giovanni Fatta Del Bosco, vice presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ha sottolineato l’importanza dell’agricoltura come volano per il turismo in Sicilia, durante la Giornata mondiale del turismo tenutasi al San Paolo Palace di Palermo. Secondo Fatta Del Bosco, l’entroterra siciliano è ancora poco conosciuto, ma chiunque abbia l’opportunità di visitarlo rimane affascinato dalla bellezza dei paesaggi, non credendo ai propri occhi. Agricoltura e turismo, due settori fortemente sviluppati nella regione, continuano però a non dialogare come dovrebbero.

Connubio tra agricoltura e turismo

Fatta Del Bosco ha evidenziato come sia fondamentale rafforzare il legame tra agricoltura e turismo, rispondendo alla crescente domanda di esperienze autentiche da parte dei visitatori. I turisti, ha spiegato, non cercano più soltanto mare e spiagge, ma vogliono immergersi nella natura e vivere esperienze genuine, spesso offerte dagli agriturismi o dalle strutture alberghiere immerse in ambienti rurali.

L’agricoltura come base della gastronomia

L’agricoltura, secondo Fatta Del Bosco, non è solo una risorsa paesaggistica, ma anche gastronomica. I prodotti semplici e genuini della terra siciliana sono alla base di una cucina sempre più apprezzata a livello internazionale. “Passione ed intelligenza sono le basi dello sviluppo congiunto di agricoltura e turismo”, ha concluso, sottolineando come i due settori siano interdipendenti e debbano lavorare in sinergia per valorizzare al meglio le risorse dell’isola.