Siracusa: proposte per tutelare i semi antichi italiani. Il Palio dei Normanni fa da cornice all’evento

Domani, 25 settembre, presso la Sala del Consiglio Comunale di Siracusa, verranno presentate le proposte normative per la salvaguardia dei semi antichi italiani, considerati un patrimonio culturale e colturale di grande rilevanza. L’evento è organizzato da AVASIM (Alleanza per la Valorizzazione delle Antiche Sementi Italiane e del Mediterraneo), in collaborazione con M’AMA.SEEDS e altre realtà, con l’obiettivo di promuovere la filiera del Made in Italy dei semi.

Valorizzazione del patrimonio colturale

Durante l’incontro, verrà sottolineato come i semi antichi, tra cui grano, ortaggi e vitigni, rappresentino non solo un valore agricolo, ma anche parte integrante della cultura e tradizione italiana. Le proposte legislative mirano a includere i semi autoctoni nel Testo Unico dei Beni Culturali, distinguendo tra quelli nati storicamente in Italia e quelli solo coltivati.

La sfilata del Palio dei Normanni

A seguire, alle 18:30 in Piazza Duomo, si terrà la sfilata del Palio dei Normanni, un evento storico di grande richiamo che arricchirà la giornata, valorizzando le tradizioni culturali locali.

Mostra artistica e conclusione

La giornata si concluderà con l’inaugurazione della mostra di Toni Campo al Palazzo Bellomo, intitolata “Piazza Armerina, Mosaico di Coulture”. La mostra, legata al tema della biodiversità e delle tradizioni, suggellerà una giornata dedicata alla celebrazione del patrimonio culturale e agricolo dell’Italia.