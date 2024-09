Interruzioni idriche nei comuni della provincia di Enna. Disagi a Enna, Calascibetta e Pietraperzia

Calascibetta e Area Industriale del Dittaino

Acquaenna ha comunicato che, a causa di una rottura lungo la condotta idrica in contrada Girgia, Enna, l’erogazione idrica sarà interrotta nel Comune di Calascibetta e nell’Area Industriale del Dittaino a partire dalle ore 06:00 del 24 settembre 2024 e per le successive 36 ore. L’inconveniente è stato causato da un guasto segnalato dalla società Siciliacque. L’interruzione potrebbe protrarsi oltre la durata prevista, dipendendo dalla riparazione del guasto.

Disagi nella città di Enna

Nel Comune di Enna, l’interruzione idrica riguarderà diverse aree, incluse Via Leonardo Da Vinci, Via Raffaello Sanzio, S.S. 117/Bis in direzione A19, e numerose contrade (Torre, Sireri, Bruchito, Mugavero, Santa Caterina, Baronessa, Berardi e zone limitrofe). Gli abitanti sono invitati a razionare l’acqua e a considerare l’uso di riserve idriche.

Lavori di manutenzione a Cerami

Un secondo comunicato segnala che, il 25 settembre 2024, l’erogazione sarà sospesa nell’intera provincia di Enna per consentire i lavori di collegamento idraulico del nuovo tratto dell’acquedotto Ancipa “Alto” in contrada San Basile, Comune di Cerami. La sospensione durerà tutta la giornata e il servizio sarà ripristinato al termine delle operazioni di manutenzione.

Disservizi dovuti all’interruzione elettrica

Acquaenna informa inoltre che, a causa della sospensione dell’energia elettrica da parte del gestore E-Distribuzione agli impianti idrici della provincia, potrebbero verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua nel Comune di Enna il 25 settembre 2024, dalle 09:00 alle 19:00. La durata dei disagi dipenderà dal ripristino del servizio elettrico.

Turnazioni idriche a Pietraperzia

Infine, dal 24 settembre 2024, il Comune di Pietraperzia subirà una variazione della distribuzione idrica. L’erogazione sarà limitata dalle ore 07:00 alle 13:00 nelle vie delle maglie X-1-2-3-4, e dalle 07:00 alle 15:00 nelle maglie 5-7, con un ciclo di erogazione ogni quattro giorni. Gli orari si riferiscono all’apertura dai serbatoi, e non al momento in cui l’acqua arriverà alle utenze.