Presentato a Villarosa “Sicilia Chi Passioni”, il nuovo libro del poeta Fabio Messina

Sabato 21 settembre 2024, nella Sala Consiliare del Comune di Villarosa, si è tenuta la presentazione di “Sicilia Chi Passioni”, il nuovo libro del poeta Fabio Messina. L’opera, vincitrice ex aequo del premio Marineo 2024 per i libri editi in lingua siciliana, è composta da poesie in dialetto e saggi, accompagnati dalle illustrazioni di Guglielmo Manenti. L’evento, organizzato dal Comune di Villarosa, ha visto la partecipazione dell’assessore alla cultura Alberto Di Nicolò e della presidente del consiglio Lorena Pignato.

La trilogia “Sicilia Tris”

“Sicilia Chi Passioni” è il terzo libro di una trilogia iniziata con “Sicilia Bedda Matri” (2013) e proseguita con “A Sicilia c’arricria” (2017). Questo nuovo capitolo esplora il tema della passione per la Sicilia, attraverso luoghi, riti, tradizioni e il sacrificio di popolazioni come quella ebraica. Il libro non solo presenta poesie, ma anche saggi e immagini che raccontano le profonde radici culturali dell’isola.

Temi centrali e presentazione interattiva

Durante la presentazione, Messina ha condiviso aneddoti sulla sua famiglia e Villarosa, accompagnando la serata con letture poetiche. L’opera si distingue per il suo percorso comunicativo su tre livelli: poesie in dialetto, traduzioni in italiano e saggi che analizzano i temi delle liriche. Questa struttura offre una visione completa della passione siciliana, legata ai suoi borghi, riti e patrimoni culturali.