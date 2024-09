Incendi: c’è in Sicilia un luogo dove hanno sconfitto i piromani. Come hanno fatto.

L’argomento degli incendi in provincia di Enna ha occupato le prime pagine di molti giornali online. Nelle ultime settimane è diventato, almeno a Piazza Armerina, motivo di scontro politico in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione. Naturalmente, quando un problema sociale si trasforma in terreno di scontro politico, è chiaro che a rimetterci è la verità, manipolata per dimostrare l’incapacità della controparte. Questo è ormai da anni il modo in cui alcuni intendono la politica: scontri duri per demolire l’avversario, a costo di sacrificare la verità e il rispetto dei cittadini.

La distorsione sui social

I social network, come Facebook, completano questo lavoro di distorsione, trasformando in verità anche le più ardite affermazioni. Un esempio è il confronto degli incendi tra i comuni basato sulla superficie totale, invece che su quella boschiva. Così, alla fine, ci si chiede perché a Enna, che ha un terzo della superficie boschiva rispetto a Piazza Armerina, ci siano stati meno incendi.

Mostra più informazioni Spazio in aggiornamento

La proposta di un presidio volontario

Uscendo dalla logica dello scontro politico e utilizzando il buon senso, il 17 luglio (LEGGI QUI), prima che le polemiche nascessero, avevo prospettato l’unica soluzione possibile per contrastare sia gli incendi dolosi che quelli accidentali. Avevo proposto la creazione di un gruppo di volontari per controllare quanto più territorio possibile.

L’esempio di Alcamo

Oggi posso affermare che la soluzione che avevo prospettato è stata attuata ad Alcamo, dove gruppi di volontari, insieme alle forze dell’ordine, hanno presidiato il territorio per tutta l’estate, riducendo a zero gli incendi. Intensificando soprattutto i controlli nei giorni favorevoli a incendi dolosi, si è ottenuto un risultato concreto.

Il caso di Piazza Armerina

A Piazza Armerina, invece, ci si è limitati a organizzare una manifestazione-spettacolo che, come era prevedibile, ha prodotto solo un inutile dibattito. Alla fine del periodo degli incendi, il tema è stato usato per scopi legati al consenso politico. Solo chiacchiere.

La necessità di un presidio costante

Come già scritto il 17 luglio, non esiste un metodo per prevenire gli incendi se non attraverso un presidio attento e articolato del territorio. È anche vero che impossibile controllare tutti i 4.100 ettari di superficie boschiva di Piazza Armerina, ma l’effetto dissuasivo di pattuglie ben identificabili, come accaduto ad Alcamo, potrebbe essere un sistema efficace per tutelare parte del nostro patrimonio naturale.

Il coinvolgimento dei consiglieri comunali

Per quanto riguarda i volontari, sono convinto che alcuni consiglieri comunali di Piazza Armerina non vedono l’ora di trasformarsi da performers dell’arte oratoria in valorosi ranger. Insomma, meno parole e più azione come vuole la buona politica, soprattutto quando si parla di un’emergenza che riguarda l’intera città.

Nicola Lo Iacono per StartNews

QUESTO IL CONTENUTO DEL COMUNICATO INVIATOCI DA ALCAMO

Alcamo, 23 settembre 2024