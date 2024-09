Al cine teatro Garibaldi di Piazza Armerina il film Beetlejuice Beetlejuice

Beetlejuice Beetlejuice è un film di commedia e horror diretto da Tim Burton, uscito nelle sale italiane il 5 settembre 2024. Si tratta del sequel di Beetlejuice – Spiritello porcello (1988), con il ritorno di attori iconici come Michael Keaton nel ruolo di Beetlejuice, Winona Ryder come Lydia Deetz e Catherine O’Hara come Delia Deetz. Il cast include anche Jenna Ortega, Monica Bellucci, Willem Dafoe e Justin Theroux.

Trama

La storia riprende dopo 36 anni, con la famiglia Deetz che torna nella loro casa a Winter River dopo un lutto. Lydia Deetz ora ha una figlia adolescente, Astrid (interpretata da Jenna Ortega), che accidentalmente apre un portale per l’Aldilà. Questo permette a Beetlejuice di tornare nel mondo dei vivi, scatenando caos e avventure.

Produzione e accoglienza

Le riprese del film si sono svolte tra maggio e novembre 2023. La colonna sonora è stata composta da Danny Elfman, noto per il suo lavoro nei film di Burton. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive, con un punteggio del 77% su Rotten Tomatoes. È stato presentato in anteprima alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia come film d’apertura.

Date e orari degli spettacoli a Piazza Armerina

Dal 20 AL 25 SETTEMBRE

Ore 19,00 – 21,00