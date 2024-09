Palermo – Incontro sull’intelligenza artificiale all’Istituto Gramsci Siciliano

Venerdì 20 settembre 2024, alle ore 17:00, presso l’Istituto Gramsci Siciliano, si terrà un evento incentrato sul tema “A chi serve l’intelligenza artificiale”. Protagonista dell’incontro sarà la professoressa Daniela Tafani, docente di Etica e Politica dell’Intelligenza Artificiale all’Università di Pisa. L’incontro è organizzato dall’Istituto Gramsci Siciliano e si terrà presso i Cantieri culturali alla Zisa, con ingresso libero e gratuito.

Temi trattati

L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere le origini storiche dell’intelligenza artificiale e per affrontare alcuni aspetti curiosi legati alla comunicazione dei risultati scientifici in questo campo. Si parlerà, in particolare, di come tali risultati vengano spesso presentati con un linguaggio che sfiora il magico, anziché adottare uno stile rigorosamente scientifico. Durante l’evento, si discuterà anche dell’assenza di regole giuridiche che disciplinano questo settore in modo completo.

Mostra più informazioni Spazio in aggiornamento

Strategia comunicativa

Un altro tema centrale dell’incontro sarà la strategia comunicativa adottata dalle grandi aziende e dagli sviluppatori nel campo dell’intelligenza artificiale. Verranno avanzate alcune ipotesi sulle ragioni di un linguaggio che si discosta da quello utilizzato in altri ambiti scientifici. Si esplorerà come questo approccio influenzi la percezione pubblica dei progressi dell’AI, collegandolo alle recenti evoluzioni in questo settore.