Incidente sulla A19. camion perde il rimorchio. Nessun ferito

Un incidente ha causato la chiusura temporanea di un tratto dell’autostrada A19 in direzione Palermo verso le 11 di oggi. Un camion pesante ha perso il rimorchio, ma secondo le prime verifiche della Polizia Stradale di Enna, fortunatamente non si registrano feriti. Per agevolare le operazioni di rimozione, che includono l’uso di una gru, le autorità hanno predisposto la chiusura dello svincolo di Mulinello, deviando il traffico verso la Statale 192, con rientro previsto allo svincolo di Caltanissetta.