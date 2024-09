L’emergenza idrica in Sicilia: la CNA chiede interventi urgenti

L’emergenza idrica che sta colpendo la Sicilia da mesi sta causando notevoli disagi, colpendo non solo la qualità della vita, ma anche il tessuto produttivo dell’Isola. In particolare, artigiani e imprenditori stanno affrontando gravi difficoltà, con costi crescenti legati al reperimento di acqua, necessaria per garantire il proseguimento delle attività. A tal proposito, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) di Sicilia ha lanciato un appello alle istituzioni regionali affinché si intervenga con urgenza.

CNA Sicilia chiede misure di sostegno alle imprese

La CNA ha inviato una nota ufficiale al governo regionale, chiedendo azioni immediate per mitigare la situazione. I vertici dell’organizzazione, rappresentati dal presidente Nello Battiato e dal segretario Piero Giglione, hanno sottolineato come l’emergenza idrica abbia messo in ginocchio le imprese, che ora si trovano a dover sostenere costi insostenibili per il rifornimento di acqua tramite autobotti.

Secondo Battiato e Giglione, la Regione dovrebbe seguire l’esempio del governo nazionale, che ha già riconosciuto lo stato di emergenza. Le istituzioni locali dovrebbero fornire alle aziende rimborsi per le spese relative al noleggio di autobotti e per il potenziamento delle riserve idriche, in modo da evitare ulteriori danni all’economia.

La salvaguardia del tessuto produttivo siciliano

Per la CNA, è fondamentale che la Regione agisca prontamente per evitare che l’emergenza idrica comprometta la “leva fondamentale” dell’economia siciliana, rappresentata da piccole e medie imprese. L’appello lanciato da Battiato e Giglione mira a preservare il benessere e lo sviluppo della Sicilia, salvaguardando i posti di lavoro e il futuro dell’imprenditoria locale.