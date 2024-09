Le app social preferite dalla generazione Z: youtube è in testa

Youtube: il fulcro della cultura giovanile

Quando si parla di app social preferite dalla Generazione Z, il primo pensiero va solitamente a TikTok e Snapchat, ma sorprendentemente, è YouTube l’app più popolare tra i giovani. Pur essendo una piattaforma di condivisione video, YouTube mantiene una forte componente sociale e culturale, fungendo da punto di riferimento per le nuove tendenze. I creatori di contenuti su YouTube, specialmente nel mondo dei videogiochi, sono spesso i promotori delle mode e dei fenomeni culturali più seguiti dalla Generazione Z.

L’evoluzione dei creatori di contenuti

La crescita esponenziale di alcuni youtuber ha portato alla creazione di veri e propri imperi commerciali. MrBeast e Logan Paul sono esempi perfetti di star che, partendo dalla piattaforma video, hanno saputo espandere i propri marchi in diverse aree imprenditoriali. Questo fenomeno conferma come YouTube non sia solo un intrattenimento ma anche una vetrina per opportunità di business che catturano l’attenzione di milioni di giovani consumatori.

Mostra più informazioni Non ci sono ulteriori informazioni per questa comunicazione pubblicitaria.

Youtube, la nuova tv per i giovani

YouTube ha ormai superato la televisione tradizionale in termini di influenza tra i consumatori più giovani. Non si tratta più solo di una piattaforma di video, ma di un vero e proprio ecosistema che ingloba creatori, marchi e comunità. Per coloro che desiderano raggiungere la Generazione Z, YouTube rappresenta un canale privilegiato e in continua crescita, come evidenziato dai dati del Pew Research raccolti dal team di Visual Capitalist.