Affidato il servizio di rimozione erbacce a Piazza Armerina. Ventimila euro per la pulizia dei muri nel centro storico

Il Comune di Piazza Armerina ha emesso una determina per l’affidamento del servizio di rimozione delle erbacce infestanti, nello specifico la parietaria, dai vecchi muri del centro abitato. L’appalto è stato assegnato alla ditta Eco Edilizia di Alberti Mario Salvatore con sede in Piazza Armerina, per un importo complessivo di 20.000 euro più IVA.

Il dettaglio economico dell’operazione

Il totale dei costi, IVA inclusa, si aggira intorno ai 24.800 euro, comprensivi anche di un incentivo tecnico del 2%, pari a 400 euro. La cifra sarà impegnata sul capitolo di spesa comunale 130338-1. La procedura è stata eseguita tramite una trattativa diretta sul portale MEPA, come previsto dal D.Lgs. 36/2023, che permette l’affidamento diretto di lavori sotto la soglia di 140.000 euro.

Tempi e modalità del servizio

Il servizio prevede la rimozione delle erbacce che infestano le strade e le piazze del centro storico, operazione ritenuta urgente per via delle continue segnalazioni giunte all’amministrazione comunale. Nonostante il contratto di manutenzione del verde pubblico sia già affidato alla ditta General Montaggi, l’incremento delle erbacce, viste le condizioni climatiche sono tali da permettere una loro ricrescita veloce, va contrastato con un’azione più decisa per evitare ulteriori disagi alla cittadinanza.