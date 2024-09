Piazza Armerina – Il sindaco Cammarata: importanti sviluppi riguardanti la gestione e la tutela del territorio boschivo

In un recente comunicato, il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, ha annunciato importanti sviluppi riguardanti la gestione e la tutela del territorio boschivo del comune. “È stato pubblicato e approvato il decreto che autorizza e prova il piano di gestione dei boschi di Piazza”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando che si tratta di un traguardo significativo per la comunità.

Prevenzione antincendio e riforestazione

Cammarata ha spiegato che il nuovo piano è il risultato di un lungo lavoro dell’amministrazione, volto a migliorare la prevenzione degli incendi e la ricostruzione delle aree boschive danneggiate. “Finalmente abbiamo uno strumento che parlerà di prevenzione sull’antincendio, di ricostruzione del bosco e di fruizione dei nostri boschi”, ha affermato il sindaco, evidenziando l’importanza degli atti concreti compiuti dall’amministrazione.

Fondi e piani aggiornati

Il sindaco ha inoltre ricordato che grazie ai 98.000 euro ottenuti dalla deputata Elena Pagana durante la finanziaria estiva, il comune sarà in grado di avviare i primi interventi previsti dal piano. A questi si aggiunge l’aggiornamento del piano di protezione civile, che non veniva revisionato da “un paio di decenni”, e che includerà le normative più recenti, comprese le misure per la protezione dai rischi di incendi boschivi.

Presentazione alla città

Cammarata ha annunciato che il nuovo piano di protezione civile verrà presentato alla città, con l’invito alle associazioni e agli addetti ai lavori a partecipare. “Ci tenevo ad aggiornarvi”, ha concluso il sindaco, ribadendo l’impegno costante dell’amministrazione verso la tutela dei boschi e dell’intera comunità.