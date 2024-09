Convocato il Consiglio Comunale straordinario di Piazza Armerina per il 16 settembre 2024

Il Consiglio Comunale di Piazza Armerina si riunirà in sessione straordinaria il 16 settembre 2024, alle ore 17:00. La convocazione, firmata dal presidente del Consiglio, prevede la trattazione di alcuni punti cruciali per la città, in particolare riguardanti il servizio idrico integrato e la viabilità urbana.

Problema dell’acqua e interventi infrastrutturali

Tra i punti principali dell’ordine del giorno figura un dibattito sulla problematica dell’acqua. Si discuterà della rideterminazione della quota capitale prelevata dalla tariffa del servizio idrico integrato, destinata all’attuazione di interventi infrastrutturali. La proposta è stata avanzata dai consiglieri Andrea Eros Leandro Arena e Dario Azzolina. Questo tema riveste particolare importanza per i cittadini, data la centralità della gestione delle risorse idriche nel contesto territoriale.

Viabilità e parcheggi nel centro urbano

Un altro argomento in agenda riguarda la viabilità nel centro urbano. Verrà infatti discussa un’interpellanza presentata dagli stessi consiglieri Arena e Azzolina, che pone l’attenzione sulla necessità di ridurre la velocità dei veicoli e affrontare la carenza di parcheggi per motocicli.