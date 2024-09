Ati Enna: no alla riduzione dei prelievi dall’Ancipa, da fine settembre ci sganceremo quasi completamente

L’Assemblea territoriale idrica interviene dopo la decisione della Cabina di regia – comunicata da Siciliacque – i ridurre i prelievi dall’Ancipa a partire da domani, lunedì 9 settembre. Il presidente dell’assemblea, l’avvocato Nino Cammarata, questa mattina ha riunito d’urgenza l’Ati e sentito il prefetto, oltre che la società che gestisce l’approvvigionamento idrico, Acqua Enna.

“Noi avevamo chiesto che la riduzione non avvenisse – spiega Cammarata – e di aspettare quantomeno sino al 30 settembre, giorno in cui verosimilmente i nostri pozzi saranno pronti e questo ci consentirà di far sì che la provincia di Enna non dipenda più dalla diga Ancipa, quanto meno nella fase emergenziale. Una richiesta che a nostro avviso va presa adeguatamente in considerazione e ne parleremo”.

“Per questo – aggiunge il presidente, che è anche sindaco di Piazza Armerina – ho sentito il responsabile della Cabina di regia, Salvo Cocina, a cui ho manifestato il nostro punto di vista. Adesso attendiamo la convocazione della riunione della cabina di regia perché riteniamo che la decisione debba essere rivista; e che si possa rivedere. Nel frattempo, consapevoli che essa comporterà dei disagi, lavoriamo per lenirli”.

La scelta di ridurre i prelievi dall’Ancipa provocherà conseguenze e disagi. Il presidente dell’Ati, appena mercoledì scorso, aveva messo nero su bianco la sua richiesta, specificando che completare i pozzi per prelevare l’acqua da Piazza Amerina, da contrada Camemi e contrada Bellia (che in tutto possono approvvigionare rispettivamente di 18 e 27 litri al secondo) provocherà benefici per l’intero “Ambito”.

Questo perché, scrive Cammarata, “non sarà utilizzata la corrispondente quantità di acqua dall’Ancipa a vantaggio degli altri Comuni della Provincia di Enna”. In pratica questi pozzi, che entreranno a regime fra qualche settimana, consentiranno di risparmiare l’acqua della diga Ancipa. “Adesso il direttore ci ha rassicurati sulla convocazione della riunione e lo aspettiamo, perché riteniamo che se ne debba assolutamente riparlare”.