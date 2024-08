Vinci una casa in Sicilia: Damiano Gallo presenta sul canale 56 un programma che regala una casa a Piazza Armerina

Il format del programma

Dal 23 settembre

, Home & Garden TV, canale 56 del gruppo Discovery Warner Bros, trasmetterà in prima serata un nuovo ed entusiasmante programma intitolato Vinci una casa in Sicilia. Il format, condotto dal noto Damiano Gallo, personaggio del mondo dello spettacolo, vedrà la partecipazione di 24 architetti e interior designer, che si sfideranno per aggiudicarsi un premio unico: un appartamento di 90 metri quadri a Piazza Armerina, in Sicilia.

Una sfida di creatività

Il programma prevede che i concorrenti si cimentino nella progettazione virtuale di una ristrutturazione per l’appartamento messo in palio. La sfida non sarà solo una questione di tecnica, ma anche di creatività e visione. Solo il progetto più bello e accattivante verrà premiato con la casa stessa. Una giuria d’eccezione, composta da esperti del settore, avrà il compito di valutare le proposte e decretare il vincitore.

Ospiti speciali e sorprese

Il programma promette non solo competizione, ma anche intrattenimento di alto livello grazie alla presenza di numerosi ospiti speciali, che arricchiranno ogni puntata con la loro esperienza e carisma. La conduzione appassionata e coinvolgente promette di tenere incollati gli spettatori fino all’ultimo minuto.

Home & Garden TV si prepara così a regalare al pubblico uno show innovativo e appassionante, che non mancherà di sorprendere e coinvolgere gli appassionati di design e architettura.