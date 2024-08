Incontro con Sigfrido Ranucci a Piazza Armerina per la presentazione del libro “La scelta”

Giovedì 12 settembre, alle ore 17.30, Piazza Armerina ospiterà un evento culturale di rilievo. Sigfrido Ranucci, noto giornalista e conduttore del programma “Report”, sarà presente per la presentazione del suo ultimo libro intitolato “La scelta”, pubblicato dalla casa editrice Bompiani. L’appuntamento è organizzato dall’Università popolare del tempo libero “Ignazio Nigrelli”. Durante l’incontro, Ranucci dialogherà con il giornalista Concetto Prestifilippo, offrendo al pubblico una panoramica sui temi trattati nel volume.

L’incontro si terrà nello storico Convento di San Pietro, una struttura seicentesca situata in via Gen. Ciancio. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti, garantendo così un’opportunità imperdibile per gli appassionati di letteratura e giornalismo.

Data la notorietà del relatore e l’importanza dell’evento, è consigliabile arrivare con anticipo per assicurarsi un posto a sedere. L’ingresso sarà regolato fino al raggiungimento della capienza massima, consentendo ai partecipanti di godere appieno dell’incontro in un ambiente accogliente e stimolante.