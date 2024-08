Maltempo in provincia di Enna. Grandinate e fiumi di fango. Massima prudenza.

Oggi, la provincia di Enna è stata colpita da una forte ondata di maltempo, con temporali intensi e grandinate che hanno causato numerosi disagi. Nel primo pomeriggio, la città di Enna è stata investita da un nubifragio, accompagnato da grandine, che ha portato a un drastico calo delle temperature, passando da oltre 36°C a circa 21°C nel giro di meno di un’ora. La violenta grandinata ha creato problemi alla viabilità, in particolare nella zona di Gagliano, dove alcune strade sono diventate poco praticabili a causa del fango e dell’acqua​. Il maltempo ha interessato anche altre aree della provincia, come Troina, dove il sindaco ha segnalato la discesa di fango misto ad acqua lungo la Statale 575, invitando la popolazione a evitare gli spostamenti non necessari​

Queste condizioni meteorologiche avverse si sono estese anche al Ragusano e in provincia di Caltanissetta. Le previsioni meteo indicano che le piogge continueranno anche nelle prossime ore, con possibilità di precipitazioni ancora più intense, per cui si raccomanda la massima prudenza​.