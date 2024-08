Incidente stradale sulla A19: auto si ribalta, tre feriti trasportati all’ospedale

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando di Enna sono intervenuti al km 116+800 dell’autostrada A19, in seguito a un grave incidente stradale. Una vettura, con a bordo tre persone, si è ribaltata. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. Gli occupanti del veicolo sono stati estratti dai vigili del fuoco e affidati alle cure del personale medico del 118, prontamente presente sul luogo dell’incidente. I tre feriti sono stati successivamente trasportati all’ospedale di Enna per ricevere le cure necessarie.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Nonostante l’incidente, l’autostrada è rimasta aperta al traffico.