Interruzione servizio idrico a Valguarnera il 26 agosto.

La Società Siciliacque ha annunciato che nella giornata del 26 agosto saranno avviati interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione di alcune perdite lungo la parte bassa dell’acquedotto Ancipa. I lavori, previsti dalle ore 06:00, comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica nel comune di Valguarnera.. Il ripristino del servizio è programmato per le ore 16:00 del 27 agosto. Tuttavia, Siciliacque avverte che per il completo riempimento dei serbatoi locali sarà necessario un ulteriore intervallo di almeno 12 ore. Eventuali imprevisti saranno prontamente comunicati.