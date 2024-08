Leonforte – Il 26 agosto in piazzale Immacolata inizia il “Premio città di Leonforte”

Il 26 agosto, presso il piazzale Immacolata l’apertura della sezione teatro del “Premio Città di Leonforte”, un evento che metterà in competizione diverse compagnie teatrali. L’inizio sarà affidato al Teatro dei 3 Mestieri con lo spettacolo *Via Crudex – Cantico della minaccia*, un’opera firmata da Rosario Palazzolo, sia come autore che regista, e interpretata da Stefano Cutrupi e Silvana Luppino. Le musiche originali sono di Gianluca Misiti, mentre il team di regia include Marcantonio Pinizzotto come aiuto regista, Mariarita Andronaco come assistente alla regia, e Mary Campagna come costumista.

Gli altri appuntamenti teatrali del premio

Dopo il debutto del 26 agosto, la rassegna teatrale proseguirà con altri due appuntamenti imperdibili. Il 28 agosto, sempre alle 20:30, sarà la volta di *La moglie perfetta*, uno spettacolo scritto e interpretato da Giulia Trippetta. Il 30 agosto, infine, andrà in scena *Come se niente fosse*, di e con Davide Grillo. Entrambe le rappresentazioni avranno luogo nel suggestivo scenario del piazzale Immacolata.

La cerimonia di premiazione

Il 31 agosto, alle 20:30, si terrà la cerimonia di premiazione che svelerà il verdetto della giuria presieduta da Walter Amorelli, in collaborazione con una giuria popolare. Questo evento chiuderà ufficialmente la sezione teatrale del “Premio Città di Leonforte”, che gode del patrocinio del Comune di Leonforte, rappresentato dal sindaco Piero Livolsi, e della direzione artistica di Sandro Rossino. La commissione artistica è composta da Carmela Buffa Calleo, Piero Ristagno, Andrea Trovato e Lavinia D’Agostino. Per assistere agli spettacoli e alla cerimonia è necessaria la prenotazione al numero 3791949918.

“Via crudex – cantico della minaccia”: un viaggio nelle sfide dell’attore

In *Via Crudex – Cantico della minaccia*, l’autore e regista Rosario Palazzolo esplora le difficoltà e le sfide che caratterizzano la vita degli attori. Secondo Palazzolo, fare l’attore è una continua lotta: contro il pubblico, contro il testo, contro il regista e soprattutto contro se stessi. La pièce è costruita come un puzzle di otto pezzi, volutamente incompleto, che riflette la complessità e la precarietà della professione dell’attore oggi.

Biografia di Rosario Palazzolo

Rosario Palazzolo è un noto drammaturgo, scrittore, regista e attore. Nel corso della sua carriera ha scritto opere di rilievo come *Ciò che accade all’improvviso* (2006), *I tempi stanno per cambiare* (con Luigi Bernardi, 2007), *A Cirimonia* (2009, premio ACTI 2020 allo spettacolo), *L’Ammazzatore* (2018), *Eppideis* (2021) e *Se son fiori, moriranno* (2023). La sua scrittura è stata oggetto di studio in numerose università italiane ed europee, e ha ricevuto candidature al “Premio Strega”. Nel 2023, è diventato docente di recitazione e regia presso la Scuola di teatro dello stabile palermitano.