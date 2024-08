Fabio Venezia denuncia ritardi nel PNRR: rischio di perdere milioni di euro per la Sicilia

L’Onorevole Fabio Venezia, deputato della Regione Siciliana e vicepresidente della Commissione Bilancio all’ARS, ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione dei fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) in Sicilia. In un comunicato stampa, Venezia ha dichiarato: “La mancanza di una seria programmazione, l’assenza di un’attività costante di monitoraggio e il grave ritardo dei pagamenti ai soggetti beneficiari rischia di far perdere centinaia di milioni di euro del PNRR alla Sicilia.”

Criticità nei progetti e nei pagamenti

Il deputato regionale ha sottolineato come, a parte i fondi per i lotti ferroviari della tratta Catania-Palermo, vi sia una preoccupante carenza di informazioni sullo stato dei numerosi interventi previsti. Venezia ha evidenziato che “su moltissimi interventi non abbiamo notizie né sullo stato di progettazione né sulle fasi di appalto, né sullo stato di avanzamento dei lavori”. La situazione appare ancora più critica in relazione ai pagamenti alle imprese, bloccati da nove mesi a causa di “lentezze burocratiche e dei ritardi dei dipartimenti nel riaccertamento dei residui”.

L’urgenza di un intervento da parte del governo regionale

Fabio Venezia ha inoltre fornito cifre dettagliate, affermando che la Regione Siciliana gestisce circa 1400 interventi, di cui 600 solo nell’ambito della Missione Salute, per un valore complessivo di 1,4 miliardi di euro. Tra le opere elencate, la realizzazione di 43 ospedali di comunità e altre strutture sanitarie territoriali sembra essere particolarmente critica, senza alcuna informazione sul loro stato di avanzamento. “Da circa sei mesi – aggiunge Venezia – attendono i pagamenti i beneficiari dei 511 progetti finanziati dal PNRR nell’ambito della Missione ‘Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale’, per un importo complessivo di circa 76 milioni di euro”.

Invito al governo Schifani a intervenire con urgenza

In conclusione, l’Onorevole Venezia ha lanciato un appello al governo regionale, guidato da Renato Schifani, affinché attui “un dettagliato monitoraggio della situazione e spinga i Dipartimenti e gli altri soggetti attuatori delegati dalla regione ad appaltare celermente i lavori e ad effettuare immediatamente i pagamenti”. Ha sottolineato che è “inammissibile che la Sicilia e i siciliani sprechino la grande opportunità del PNRR” a causa dell’immobilismo del Governo regionale.