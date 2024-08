Festa di San Cristoforo a Valguarnera: il programma dettagliato degli eventi dal 17 al 27 agosto

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, ha annunciato l’inizio delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono San Cristoforo. Gli eventi, che si concentreranno tra il 17 e il 27 agosto, non graveranno sul bilancio comunale grazie a un finanziamento della Regione Siciliana di circa 29.000 euro destinato alla promozione turistica. A questo contributo si aggiungono 5.000 euro da parte del Gruppo De.CO., il cui attaccamento al paese viene annualmente dimostrato, come sottolineato dalla sindaca nel ringraziare la famiglia Arena.

Una varietà di eventi per tutti

Il programma è stato pensato per offrire una vasta gamma di attività, organizzate anche con il supporto di diverse associazioni locali. Gli eventi già in corso includono un concerto organizzato dall’Avis, tornei sportivi curati dal Real Carrapipi e dall’asd Valguarnerese, e due saggi di danza che hanno visto la partecipazione di numerose bambine e ragazze.

Momenti culturali, spettacoli e intrattenimento

Tra le prossime iniziative vi saranno eventi culturali e mostre di pittura curate dal Circolo Unione, nonché la proiezione di film organizzata dall’associazione “F. Lanza”. Gli amanti del teatro potranno assistere a una serata dedicata, mentre chi cerca il divertimento potrà godere di uno spettacolo di comicità con Carmelo Caccamo.

Eventi musicali e intrattenimento per giovani

La musica avrà un ruolo centrale con un concerto del gruppo “Atmosfera Blue”, noto per la partecipazione al Festival di Sanremo, in collaborazione con Telethon. Inoltre, una serata sarà dedicata ai giovani, con l’esibizione del DJ Toni Renda e del vocalist Max Fazzina, freschi di partecipazione a programmi televisivi nazionali.

Novità e tradizione per tutti i cittadini

Tra le novità di quest’anno, spicca una gara di lentezza organizzata dal Vespa Club, mentre la piazza della Repubblica si trasformerà in un angolo di felicità per i bambini, con gonfiabili, compreso uno acquatico. Non mancheranno momenti di gemellaggio, con uno spettacolo organizzato dagli amici tedeschi che culminerà nella “Festa del Siciliano” con musica tradizionale. Il programma si concluderà con l’inaugurazione della palestra F. Lanza e un torneo di pallavolo. Per l’occasione, le bande musicali “Amici della Musica” e “Santa Cecilia” accompagneranno la processione di San Cristoforo, garantendo come ogni anno l’illuminazione, i portachiavi e il supporto alla parrocchia. Non mancheranno i tradizionali fuochi pirotecnici, di cui la sindaca fornirà ulteriori dettagli.