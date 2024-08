In servizio il medico argentino Rios Formia Miguel Ariel presso l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina

Il dott. Rios Formia Miguel Ariel, medico argentino, ha recentemente iniziato a prestare servizio presso l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina. La sua assunzione è stata decisa dalla Direzione Strategica dell’ASP di Enna, in seguito all’emanazione di un avviso pubblico regionale aperto ai medici sia dell’Unione Europea che extra UE per incarichi a tempo determinato in diverse discipline nelle aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Rafforzamento delle risorse mediche

Con l’arrivo del dott. Rios Formia, la Direzione intende potenziare le dotazioni organiche dei reparti carenti, come quello di Ortopedia dell’ospedale situato nella città dei mosaici. Questo intervento è parte di una strategia più ampia volta a colmare le lacune nei servizi sanitari, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti.

Dichiarazioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, dott. Mario Zappia, ha espresso apprezzamento per l’operato dei medici argentini, sottolineando la loro professionalità e il loro alto senso di umanità. “Continuo a rilevare la qualità professionale e l’alto senso di umanità dei Medici argentini”, ha dichiarato Zappia, lodando il coraggio di coloro che lasciano il proprio paese per offrire il loro contributo in Italia. Ha inoltre ringraziato i colleghi italiani per l’accoglienza e il senso di responsabilità dimostrato nei confronti dei nuovi arrivati.

Ringraziamenti alle autorità regionali

Il dott. Zappia ha voluto anche ringraziare l’Assessorato della Salute, in particolare l’Assessore Giovanna Volo e il Dirigente Generale Salvatore Iacolino, per la loro attenzione verso il territorio di Enna, caratterizzato da difficoltà di viabilità e collegamenti tra i comuni. Ha concluso sottolineando l’importanza della sinergia tra Regione e ASP per il ripristino dei servizi e delle specialità mediche attualmente carenti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni sanitarie della popolazione locale e, in alcuni casi, salvare vite umane.