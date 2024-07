Anche ieri giornata impegnativa per i Vigili del fuoco del comando di Enna

Ieri è stata una giornata intensa per i Vigili del fuoco del comando di Enna. Diversi incendi sono divampati in tutta la provincia, richiedendo l’intervento delle squadre impegnate su più fronti. In particolare, un grave incidente stradale si è verificato sull’autostrada A19 al km 106+800, subito dopo l’uscita della galleria Ferrarelle in direzione Catania. Due o tre vetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nell’incidente, tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è stata trasportata in elisoccorso presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti anche l’Anas, la Polstrada e il 118.

Incendio all’ex miniera di Pasquasia

Oltre agli interventi per l’incidente stradale, altre due squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate nello spegnimento di un incendio che ha interessato l’area dell’ex miniera di Pasquasia. Le fiamme hanno richiesto un notevole sforzo per essere domate, considerata l’estensione e la pericolosità dell’area coinvolta.