Polizia di Stato: attività di prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani

Il fenomeno delle truffe agli anziani è in costante crescita, ma la Polizia di Stato è impegnata attivamente nel contrasto a questo tipo di reati. Gli agenti stanno intensificando le attività di prevenzione e repressione, con risultati significativi ottenuti negli ultimi giorni grazie all’arresto e alla denuncia di diversi truffatori in varie località italiane.

Strategie dei truffatori: la truffa del finto nipote

Uno dei raggiri più comuni è la truffa del finto nipote. I truffatori, con astuzia e freddezza, contattano telefonicamente gli anziani fingendosi avvocati. Raccontano storie drammatiche di incidenti stradali in cui sarebbero coinvolti parenti stretti delle vittime, come figli o nipoti. Questi presunti legali richiedono ingenti somme di denaro per evitare complicazioni legali immediate, spingendo gli anziani a consegnare contanti a emissari inviati direttamente a casa.

Un episodio recente in provincia di Enna

Un caso recente si è verificato in provincia di Enna nei primi giorni di luglio. Una donna anziana ha denunciato di essere stata truffata da una sconosciuta che si è presentata alla sua porta dopo una telefonata anonima. Nella chiamata, la vittima era stata informata falsamente che il figlio aveva avuto un grave incidente e che una somma di denaro era necessaria per risolvere immediatamente la situazione legale. La donna, sotto pressione emotiva, ha consegnato il denaro alla truffatrice.

Consigli della Polizia di Stato per prevenire le truffe

La Polizia di Stato raccomanda di essere sempre cauti quando si ricevono chiamate da sconosciuti che richiedono denaro, specialmente se si spacciano per familiari o amici. In caso di dubbio, è fondamentale contattare immediatamente il 113 o il Numero Unico di Emergenza 112. Durante il periodo estivo, il rischio di truffe aumenta a causa del parziale svuotamento delle città. Gli agenti sono sempre pronti a intervenire e a fornire assistenza.

L’importanza della prevenzione e della denuncia

È essenziale parlare con i propri familiari anziani e i vicini di casa, mettendoli in guardia contro possibili truffe. Bastano pochi accorgimenti per proteggerli. Se qualcuno dovesse cadere vittima di una truffa, è cruciale denunciare l’accaduto alle autorità. La denuncia consente alle forze dell’ordine di avviare indagini immediate e prevenire ulteriori truffe, garantendo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia.