Enna – Oggi la Polizia di Stato ha incontrato i ragazzi del progetto “Grest Legale”

Nella mattinata odierna, il personale della Polizia di Stato del locale U.P.G.S.P e della Sezione Polizia Stradale di Enna ha incontrato i ragazzi del “Grest del Centro Sportivo Italiano Comitato Territoriale di Enna” nella giornata conclusiva del progetto “Un Grest Legale…”. L’iniziativa è stata dedicata a sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e del rispetto delle regole, promuovendo una cultura della responsabilità e della cittadinanza attiva.

Spiegazione dei compiti della Polizia

Durante l’evento, gli agenti presenti hanno illustrato ai ragazzi i vari compiti della Polizia di Stato, spiegando i rischi connessi alle diverse attività quotidiane e i tempi di intervento in situazioni di emergenza. I giovani partecipanti hanno mostrato un grande interesse, ponendo numerose domande e dimostrando curiosità su diversi aspetti del lavoro degli agenti.

Apparecchiature sui mezzi di servizio

Uno dei momenti più emozionanti per i ragazzi è stato quando gli agenti hanno mostrato le apparecchiature presenti sui mezzi di servizio. La spiegazione e la dimostrazione delle tecnologie utilizzate dalla Polizia di Stato hanno suscitato stupore e meraviglia, in particolare tra i più piccoli. Questa parte dell’incontro ha permesso ai giovani di comprendere meglio l’importanza delle attrezzature nella quotidianità del lavoro degli agenti e come queste contribuiscono a garantire la sicurezza pubblica.

Un progetto di successo

Il progetto “Un Grest Legale…” si è concluso con successo – dichiarano gli organizzatori – lasciando nei ragazzi una maggiore consapevolezza delle responsabilità civiche e un rinnovato rispetto per le istituzioni. Gli agenti della Polizia di Stato hanno espresso soddisfazione per l’entusiasmo e la partecipazione attiva dei giovani, auspicando di poter ripetere simili iniziative in futuro per continuare a promuovere i valori della legalità e della convivenza civile.