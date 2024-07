Grave scontro sulla A19: un decesso e un ferito

I vigili del fuoco del distaccamento di Leonforte sono intervenuti sulla A19, al km 147+900, a causa di un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro tra due vetture. Nell’impatto una donna è deceduta mentre un uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni. Al momento, non è possibile stabilire se riuscirà a sopravvivere. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Enna e Catania, che hanno avviato le indagini, e il personale dell’ANAS. A causa dell’incidente, il traffico sulla A19 è stato deviato su una corsia. La situazione sta creando notevoli disagi agli automobilisti, in attesa che le autorità completino le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

(NDR questa notizia è stata pubblicata in ritardo per permettere alle autorità di avvisare i parenti delle vittime)