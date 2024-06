Meteo Piazza Armerina: previsto un aumento delle temperature per i prosimi giorni

Nelle ultime giornate si è osservata una lieve diminuzione delle temperature, ma da domani, giovedì 27 giugno, l’anticiclone africano si rafforzerà, portando un significativo aumento termico con valori superiori ai 30°C. La ventilazione risulterà debole a tratti moderata. Il caldo sarà particolarmente intenso all’interno della Sicilia, dove le temperature supereranno facilmente i 40°C. Vediamo in dettaglio le previsioni per il weekend in Sicilia.

Venerdì 28 giugno

Le zone costiere della Sicilia settentrionale mostreranno temperature intorno ai 24-25°C, mentre nelle aree interne, come tra Enna e Caltanissetta, i termometri segneranno tra i 37 e i 39°C. Le aree circostanti avranno temperature comprese tra i 35 e i 38°C. Le zone meridionali e costiere, sia a est che a ovest dell’isola, riporteranno temperature variabili dai 24 ai 34°C.

Sabato 29 giugno

Le temperature in Sicilia raggiungeranno i seguenti valori:

– Sicilia nord-ovest: 38°C

– Sicilia centro: 34°C – 37°C

– Sicilia nord-est: 32°C – 34°C

– Sicilia sud-est: 32°C – 39°C

– Sicilia sud-ovest: 33°C – 38°C

Le temperature più basse intorno alla Sicilia oscilleranno tra i 23°C e i 25°C.

Domenica 30 giugno

Nella zona centro-orientale della Sicilia si prevedono temperature tra i 40 e i 42°C, mentre la zona nord-occidentale avrà temperature intorno ai 35-38°C. L’area sud-occidentale registrerà temperature tra i 33 e i 35°C, e le zone costiere vedranno valori intorno ai 24-28°C. Il caldo sarà particolarmente accentuato nella zona centrale dell’isola, dove si raggiungeranno punte di 41-42°C.

Pulviscolo sahariano

In aggiunta al caldo, è previsto l’arrivo del pulviscolo sahariano che renderà lattiginosi i cieli siciliani. Per quanto riguarda Piazza Armerina, si prospetta un weekend sotto il dominio del caldo africano con temperature intorno ai 38-40°C. Non sono previste piogge e il cielo si presenterà lattiginoso a causa del pulviscolo sahariano, con venti deboli a tratti moderati.

**Previsioni dettagliate:**

– Venerdì: ☀

– Sabato: 🌤

– Domenica: 🌤