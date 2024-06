Torneo streetball “who’s got next” a Piazza Armerina: tre giorni di sport e divertimento

Dal 28 al 30 giugno, il campetto “Castellina” di Piazza Armerina sarà il palcoscenico del torneo di streetball “Who’s Got Next”. Questo evento, giunto alla sua IX edizione, si inserisce nel circuito Italia Streetball Circuit 3×3, promuovendo il basket di strada a livello nazionale. Le competizioni saranno aperte a diverse categorie, tra cui Senior Maschile, Senior Femminile, Under 18 (ammessi 2008), Under 16 (ammessi 2010), Under 14 (ammessi 2012) e Under 12 Misto. Sarà un’occasione per atleti di tutte le età di confrontarsi e mettersi in gioco.

Non solo basket

L’evento non si limiterà alle partite di basket. Gli organizzatori hanno previsto anche momenti di intrattenimento con musica, sfide e altre attività che coinvolgeranno il pubblico presente. Sarà un’occasione per passare tre giorni all’insegna del sano sport e del divertimento.

Informazioni e iscrizioni

Per chi fosse interessato a partecipare o volesse ottenere maggiori informazioni, è possibile contattare:

– Carmelo Gullotti al numero 392 8471782

– Fabio Lazzara al numero 348 4185216

– Cristiano Ciro Ferrara al numero 346 5758734

– Giorgio Belluomo al numero 393 2929227