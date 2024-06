Un trionfo di sapori e tradizioni al GeoFoodFest di Enna. Un evento che celebra le eccellenze del territorio

Il GeoFoodFest, svoltosi presso la Galleria Civica di Enna, ha celebrato i sapori e le tradizioni della Sicilia, presentando i primi prodotti GeoFood delle imprese a marchio Kore Siciliae aderenti al Consorzio Esporti. Durante i due giorni dell’evento, i produttori hanno raccontato le storie e le caratteristiche dei loro prodotti, mettendo in evidenza il forte legame con il territorio. Questo evento ha rappresentato un’importante occasione per far conoscere le eccellenze enogastronomiche locali e per promuovere la cultura alimentare siciliana.

Ospiti d’eccezione e talk show

L’evento ha visto la partecipazione di ospiti illustri come Livio Beshir, conduttore di Linea Verde su RAI, Nadia Christina Tappen, chef e sommelier dell’olio d’oliva, l’antropologo alimentare Sergio Grasso e il fotogiornalista Emiliano Negrini. Questi esperti hanno partecipato a un talk show dal titolo “Kore Siciliae. Autentiche passioni”, che ha attratto un vasto pubblico. Durante il talk show, gli ospiti hanno discusso delle tradizioni culinarie siciliane e del valore dei prodotti locali, offrendo una panoramica affascinante delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Cooking show e piatti d’autore

Ampio spazio è stato dedicato ai cooking show, con protagonisti gli chef dell’associazione ennese della Federazione Italiana Cuochi e i cuochi del Consorzio Esporti. Sabato, i cuochi hanno preparato la tradizionale frascatula ennese utilizzando farine e ingredienti locali. Domenica, gli chef hanno presentato piatti unici come il “Kore Siciliae” di Gianfranco Lo Giudice, il “gnocco siciliano” di Fabio Savoca e lo “spaghettone tricolore” di Giuseppe Vigneri. Nadia Christina Tappen ha incantato il pubblico con la sua creazione “Kore”, un piatto che fonde tradizione e innovazione. L’evento si è concluso con i pizzaioli ennesi della CNA che hanno lanciato il Pizza Enna Fest, previsto per settembre, promettendo nuove e interessanti iniziative per valorizzare ulteriormente il territorio.