Irfis Finsicilia presenta la sua nuova veste e le misure destinate alle imprese

Irfis Finsicilia presenta la sua nuova veste e le misure destinate alle imprese giovedì 27 giugno, alle 15, nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, in via E. Amari 11. Durante l’evento, verranno illustrate le nuove misure e il piano industriale predisposto per supportare le aziende nel loro percorso di crescita e sviluppo. L’incontro rappresenta un’importante occasione per le imprese di conoscere le opportunità messe a disposizione dall’Irfis FinSicilia.