La Polizia di Stato di Enna intensifica la lotta alla criminalità mafiosa

La Polizia di Stato di Enna, negli ultimi giorni, ha attuato interventi integrati multi livello nei Comuni di Barrafranca e Pietraperzia nell’ambito dei servizi di controllo per la prevenzione e il contrasto della criminalità mafiosa. Questi interventi sono stati coordinati mediante specifici moduli di coordinamento operativo tra le diverse forze di polizia. Gli equipaggi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno collaborato per consolidare la presenza delle Istituzioni nel territorio, contribuendo a restituire alla collettività un senso profondo di rispetto della legalità. La sinergia tra le forze dell’ordine è stata fondamentale per l’efficacia degli interventi. I controlli effettuati hanno permesso di conseguire risultati significativi: sono stati controllati 121 veicoli, 200 persone e 8 soggetti sottoposti a obblighi. Sono state elevate 21 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, e una persona è stata deferita all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 186/2° comma lett. c, con conseguenti sanzioni accessorie.

ispezione in un centro scommesse

Inoltre, il personale della Divisione P.A.S. della Questura ha effettuato un controllo in un centro scommesse nel comune di Pietraperzia, identificando due persone, di cui una deferita all’Autorità Giudiziaria competente, e contestando una violazione amministrativa. Questi interventi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e la legalità nel territorio.