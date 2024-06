Raccolta differenziata e accordo quadro Anci-Conai, primo incontro a Cefalù, oggi ad Agrigento

Raccolta differenziata: a Cefalù, ierimattina, il primo incontro per illustrare l’accordo quadro ANCI-CONAI con l’obiettivo di aiutare i comuni a seguire regole e pratiche ben precise a beneficio delle città e dell’ambiente. Un confronto, quindi, tra esperti della materia, amministratori e tecnici dei comuni, dei liberi consorzi , delle città metropolitane e delle SRR. Si continuerà a parlare delle norme da seguire per un corretto smistamento dei rifiuti migliorando la qualità e la quantità, oggi ad Agrigento, a partire dalle 9, nella sala Zeus del Museo regionale (via Passeggiata Archeologica, 12). Il 27 giugno a Caltagirone (Salone di rappresentanza del Palazzo di Città, piazza del Municipio 5). Il 28 giugno a Ragusa (Sala Teatro Falcone- Borsellino, via Torrenuova 13)