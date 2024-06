L’impegno dei Cattolici in politica: se ne parlerà in un incontro promosso dall’ UDC della Sicilia

Si svolgerà sabato prossimo alle ore 17.30 presso l’ Hotel Dioscuri di San Leone (Agrigento) un incontro promosso dall’ UDC della Sicilia sul tema: “L’impegno dei Cattolici in politica”. Il valore della Dottrina Sociale. Il programma della manifestazione prevede il saluto iniziale di rappresentanti delle istituzioni locali e delle associazioni di ispirazione cattolica. Moderatore della manifestazione con un intervento sul tema sarà Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’ UDC in Sicilia. Previsti gli interventi di Gero Palermo Coordinatore dei giovani dell’ UDC – Italia, Emilia Di Piazza Responsabile Regionale delle donne UDC, Daniele Lentini Responsabile Regionale UDC degli Enti Locali , l’ On. Salvino Caputo Vice Coordinatore dell’ UDC in Sicilia. Concluderà la manifestazione l’ On. Lorenzo Cesa Segretario nazionale dell’ UDC e attuale Presidente della Delegazione Italiana presso la Nato. ” L’ impegno dei cattolici in politica – ha dichiarato Decio Terrana – deve interessare tutti coloro che hanno a cuore una politica ispirata alla Dottrina Sociale della Chiesa e ai suoi valori, l’ UDC si candida con autorevolezza ad essere un polo attrattivo per tutti coloro che vogliono impegnarsi in politica in un partito moderato che pone al centro della propria azione il rispetto della persona umana e la sua dignità ma anche la promozione di un nuovo umanesimo ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa, l’ incontro di sabato – conclude Terrana – rappresenta un’ appuntamento per una riflessione comune sul percorso politico del futuro del partito ma anche per evidenziare il rinnovato impegno politico sui territori da parte dei tanti amministratori, dirigenti locali e sostenitori.”