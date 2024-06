ASP Enna. Il Dott. Mario Zappia nominato Direttore Generale

l dott. Mario Zappia è il nuovo Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Con Decreto dell’Assessore Regionale alla Salute del 31/01/2024, era stato nominato alla guida dell’ASP di Enna come Commissario Straordinario. L’incarico di Direttore Generale conferma la scelta già operata dal governo regionale.

Nato a Bronte, medico, 61 anni, in possesso di numerosi master universitari in campo scientifico e manageriale, il dott. Zappia vanta, nel suo curriculum prestigioso, incarichi di direzione presso le Aziende Sanitarie di Agrigento e Siracusa, Ospedali nazionali ad alta Specializzazione, l’IRCCS di Troina, e numerose docenze universitarie.

Le congratulazioni per la nomina a Direttore Generale sono già pervenute in queste ore al Dott. Zappia da parte di realtà associative, autorità e cittadini.

“L’incarico di Direttore Generale – dichiara il dott. Zappia – sarà l’occasione per coinvolgere tutti i validi dirigenti e collaboratori presenti nell’ASP di Enna, al fine di dotare il nostro territorio di tutti i servizi mancanti, di rafforzare quelli carenti e di coinvolgere le forze sane della provincia, Amministratori locali e forze sociali, per operare con entusiasmo e offrire alla popolazione una sanità adeguata ai suoi bisogni, con una attenzione particolare alle persone con fragilità e alle loro famiglie.”