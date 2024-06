Piazza Armerina – Fare di necessità virtù. Buche diventano fioriere tra gli scaloni di Sant’Anna

Permettetemi un po’ di ironia per sottolineare l’iniziativa dell’assessore al Turismo, Ettore Messina che, nonostante avesse chiesto da tempo agli uffici tecnici di occuparsi della scalinata di Sant’Anna e di riparare due buche formatesi nei gradoni antistanti la piazzetta della biblioteca comunale, ha dovuto procedere con molta fantasia per evitare che gli ospiti del Book Festival, in corso nella Sala del Libro Antico, trovassero uno spettacolo poco decoroso. Così, dopo aver fatto lavare la piazzetta, ha pensato bene, come si vede dalle foto, di nascondere i “punti deboli” trasformandoli in fioriere.

A pensarci bene, se potessimo seguire lo stesso principio, via Roma, martoriata da avvallamenti e buche, potrebbe diventare un parco e, qua e là, nelle strade di Piazza Armerina vedremo sorgere eccellenti esempi di Ikebana, l’antica arte giapponese di disporre i fiori o, se volete, un’infiorata perenne. Bravo all’assessore Messina che, come si suole dire, ha fatto di necessità virtù, ma una tiratina d’orecchio all’ufficio tecnico che non è riuscito a riparare la scalinata in tempo utile. Forza ragazzi, sappiamo che potete fare meglio!