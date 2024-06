Piazza Armerina – Fototrappole attive. Presto in arrivo multe da centinaia di euro per i furbetti del sacchetto.

Come lo scorso anno, quando alcuni cittadini di Piazza Armerina dovettero pagare multe di centinaia di euro, anche quest’anno tornano le fototrappole per incastrare i furbetti del sacchetto della spazzatura che abbandonano rifiuti nelle strade pensando di poterla fare franca. Cittadini che non hanno il minimo rispetto delle regole elementari di civiltà che tutti abbiamo l’obbligo di seguire. Walter Campagna, ex Commissario Capo di Polizia Locale, è stato incaricato dal comune di piazzare le macchine fotografiche che riprenderanno i trasgressori a cui potranno essere contestate multe di centinaia di euro. Inoltre, in particolari situazioni, si potrebbe anche rischiare l’incriminazione penale per abbandono di rifiuti.