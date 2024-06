Clima, ambiente e salute: un incontro sulla sostenibilità organizzato dalla Democrazia Cristiana di Cuffaro

Venerdì 21 giugno 2024 alle ore 18:00, presso l’Hotel Garden di Pergusa, si terrà un importante incontro intitolato “Il futuro è se è sostenibile”. L’evento, organizzato dalla Democrazia Cristiana, sarà un’occasione per discutere di clima, ambiente e salute.

Programma dell’evento

L’incontro inizierà con i saluti istituzionali di Nello Rampulla, Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana, e Mario Zappia, Commissario straordinario ASP di Enna. A seguire, Caterina Seminara, Responsabile provinciale del Dipartimento Maxi Emergenze della Democrazia Cristiana, introdurrà i lavori.

Interventi e tematiche

Durante l’evento, saranno trattati vari temi cruciali legati alla sostenibilità ambientale:

– Ambiente e salute: la risorsa acqua a cura di Maria Fascetto Sivillo, Ispettore e Referente Regionale per la sicurezza chimica presso il Ministero della Salute.

– Monitoraggio ambientale in provincia di Enna presentato da Enrico Croce, Direttore del Dipartimento ARPA di Enna.

– Epidemiologia dei tumori nella provincia di Enna discusso da Carlo Santangelo, Specialista in Oncologia e Dirigente medico di Oncologia.

– Prevenzione e terapia delle patologie ambientali a cura del Senatore Domenico Scilipoti Isgrò, Specialista in Ostetricia e Ginecologia e Responsabile Nazionale del Dipartimento Sanità della Democrazia Cristiana.

Moderazione e conclusione

L’incontro sarà moderato da Maurizio Di Piazza, membro del Comitato Scientifico del CEMEC (Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi) della Repubblica di San Marino e Responsabile regionale del Dipartimento Maxi Emergenze della Democrazia Cristiana. La chiusura dei lavori sarà affidata a Totò Cuffaro, Segretario Nazionale della Democrazia Cristiana.

Discussione aperta

La partecipazione all’evento è aperta a tutti, e si prevede una discussione coinvolgente e partecipativa con il pubblico presente.

L’evento si terrà presso l’Hotel Garden, Viale dei Miti 72, Pergusa (EN).