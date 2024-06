Piazza Armerina – Domenica 23 giugno concerto presso la chiesa Anime Sante del Purgatorio

L’Antico Borgo San Giovanni e la Parrocchia Santo Stefano organizzano il “Concerto di San Giovanni” presso la Chiesa Anime Sante del Purgatorio in Via Umberto a Piazza Armerina (EN), domenica 23 giugno 2024 alle ore 19:30. L’evento vedrà la partecipazione di Gianfranco Falcone e Teresa Rapisardi al pianoforte, e Benedetta Monachino al clarinetto. Tutti sono invitati a partecipare per godere di una serata di musica classica.