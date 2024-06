Movimento e Sport Allungano la Vita: Passeggiata Guidata a Villa Zagaria

Il Dott. Antonio Aveni, responsabile della Riserva di Villa Zagaria di Pergusa, e la Dott.ssa Eleonora Caramanna, responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Enna, invitano a partecipare all’evento “Movimento e Sport allungano la vita”. L’iniziativa prevede una passeggiata guidata all’interno dei sentieri di Villa Zagaria a Pergusa (En) e si svolgerà sabato 15 giugno 2024, con raduno dei partecipanti presso il visitor center dell’Autodromo di Pergusa alle ore 9:00.

Questo evento annuale è il frutto di una collaborazione tra ASP di Enna, Libero Consorzio Comunale di Enna, Comune di Enna, CONI, Legambiente e l’ASD Atletica Enna. L’obiettivo è promuovere l’attività fisica coniugata al benessere psicofisico e alla salvaguardia dell’ambiente.

Il percorso della passeggiata include i suggestivi sentieri di Villa Zagaria e offre ai partecipanti l’opportunità di una visita guidata al campo di Germoplasma dell’ulivo. Durante la passeggiata, verranno illustrate le caratteristiche del sito lacustre, la sua importanza nei percorsi migratori della fauna ornitologica, e la ricchezza della biodiversità della ‘riviera dei giunchi’.

Per informazioni e per iscriversi all’evento, è possibile contattare l’Unità Operativa di Educazione e Promozione della Salute dell’ASP di Enna al numero 0935 520805 o via email all’indirizzo responsabile.educazionesalute@asp.enna.it. Ulteriori contatti includono ASD Atletica Enna (Presidente C. Castagna) all’email atleticaenna@gmail.com e Legambiente Enna (Presidente G. Amato) all’email legambiente.enna@gmail.com.