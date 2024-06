Da ipogeo tardoromano a luogo di preghiera: la grotta di San Filippo d’Agira

Sabato 15 giugno 2024, alle ore 10:00, si terrà una visita guidata alla Grotta di San Filippo d’Agira. Il punto di ritrovo sarà in via Grotte, ad Agira (latitudine: 37.65596, longitudine: 13.51744). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 388.1186440 o inviare un’email a segreteria@bcsicilia.it. La visita sarà condotta dagli studiosi del territorio Danilo Alleruzzo e Luigi Manno. La tradizione agirina riconosce questa grotta come la prima abitazione di San Filippo, un luogo di preghiera e meditazione, noto anche per essere stato teatro di presunte furiose battaglie con il demonio. In realtà, la grotta era un ipogeo appartenente al cimitero tardoromano di Agira. Per secoli è stata utilizzata come stalla dai contadini del quartiere, che adibivano gli arcosoli a mangiatoie.

La grotta è un antro naturale con un prospetto esterno in pietra arenaria. L’interno presenta un ingresso stretto con tombe ai lati, che secondo la tradizione popolare erano i giacigli di San Filippo e del suo compagno Eusebio. Sul fondo della grotta si trova un piccolo altare. Sulla parete destra della grotta è visibile un frammento di affresco, che la tradizione identifica come la raffigurazione di San Filippo. Questa visita offre un’occasione unica per scoprire un luogo ricco di storia e leggenda, simbolo della devozione e delle tradizioni locali.