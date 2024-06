Isole pedonali: l’Assessore Concetto Arancio risponde alle preoccupazioni della Confcommercio

“Le isole pedonali in una città sono fondamentali per creare tutti quegli spazi socializzanti che soprattutto nelle serate estive creano momenti di animazione e di svago, ma bisogna che siano sicure e ben organizzate”, ha dichiarato l’assessore alla viabilità, Concetto Arancio. Questa affermazione risponde alle preoccupazioni sollevate da Massimo Sarra, presidente della locale Confcommercio, che chiedeva chiarimenti all’amministrazione comunale circa i tempi di realizzazione delle isole pedonali.

“Le ordinanze relative al piano programmato delle isole pedonali stanno per essere emesse, sia quelle relative al traffico che all’utilizzo di dispositivi sonori e alla diffusione della musica. Non vi è alcun ritardo, ma ho preferito dedicare del tempo in più a predisporre un sistema sicuro per i cittadini, che rispetti le norme di legge che tutelano i residenti e soprattutto che ci sia il personale che controlli il rispetto delle regole”, ha spiegato Arancio. Questa attenzione alla sicurezza e alla conformità normativa è ritenuta cruciale per garantire che le isole pedonali possano funzionare efficacemente e senza incidenti.

La sicurezza e il rispetto delle regole

Secondo l’assessore Arancio, è nell’interesse delle attività commerciali e dei cittadini che abitano nelle zone adibite a isole pedonali che tutto venga realizzato seguendo le leggi che le regolamentano. “È inoltre indispensabile la presenza del personale comunale per gestire eventuali contestazioni e prevenire qualunque forma di abuso”, ha concluso Arancio. Questo sottolinea l’importanza di un approccio coordinato e ben regolamentato per la creazione e la gestione delle isole pedonali, assicurando un ambiente sicuro e piacevole per tutti.