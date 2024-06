Festival del Volontariato a Piazza Armerina: un evento per sostenere l’ambiente

Il 16 giugno 2024, Piazza Armerina ospiterà il Festival del Volontariato, un evento organizzato dal Comune di Piazza Armerina nell’ambito dell’attività “Con-dividere”. Il festival si terrà presso il Giardino Garibaldi, in Viale Generale Ciancio, e sarà un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza del volontariato e della tutela dell’ambiente.

Programma delle attività

La giornata inizierà alle ore 10:00 con una pedalata ecologica cittadina, che partirà dalla Piazzetta del Volontario (ex ITIS). Questa iniziativa mira a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e a ridurre l’impatto ambientale.

Alle 17:30 è prevista l’apertura ufficiale del festival, con una serie di laboratori creativi e sensoriali dedicati all’ambiente, al riuso e al riciclo. Questi laboratori offriranno ai partecipanti l’opportunità di apprendere nuove tecniche e pratiche per vivere in modo più sostenibile.

Dimostrazioni e riconoscimenti

Durante il pomeriggio, ci saranno dimostrazioni pratiche di protezione civile e promozione del volontariato, oltre a una simulazione con gli amici a quattro zampe, che mostrerà come gli animali possono contribuire alle attività di soccorso e assistenza.

Alle 19:30, il festival si concluderà con il riconoscimento degli enti del territorio che si sono distinti per il loro impegno nel volontariato. L’intermezzo sarà animato da Mariuccia Cannata, in arte “Pipitonella”, che intratterrà il pubblico con le sue performance.

Un evento per tutte le età

Il Festival del Volontariato è un evento pensato per tutta la famiglia, con giochi e animazioni per i bambini. Numerose associazioni e organizzazioni locali parteciperanno all’evento, offrendo informazioni e attività per promuovere la cultura del volontariato e la protezione dell’ambiente.

Non mancate a questa giornata di festa e impegno civico, un’opportunità unica per scoprire il valore del volontariato e contribuire a costruire una comunità più solidale e sostenibile.